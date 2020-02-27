شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تعلن مبادرة بشأن مأرب والمحافظات النفطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فريق المصالحة الوطنية في صنعاء، الخميس، مبادرة جديدة تتعلق بمأرب والمحافظات النفطية..

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الفريق اليوم في صنعاء بالتزامن مع نقاشات ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الاردنية، عمان.

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وقال الناطق باسم الفريق، محمد البخيتي، أن صنعاء جمدت عملياتها العسكرية لاقتحام مأرب وذلك بعد تحقيقها تقدم على تخوم المدينة، داعيا في الوقت ذاته “المرتزقة ” إلى فتح طريق مأرب – صنعاء من نهم ، وتشغيل محطة مأرب الغازية..

وطالب بيان الفريق من وصفهم بـ”المرتزقة” إلى التعامل مع ثروات النفط والغاز كحق للشعب اليمني دون تمييز.