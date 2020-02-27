شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تعلن تجميد العمليات العسكرية باتجاه مأرب وتوجه دعوة بشأن الطريق والكهرباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق باسم فريق المصالحة بصنعاء، محمد البخيتي، إنه تم تجميد العمليات العسكرية من قبل قوات حكومة الانقاذ، بخصوص اقتحام مدينة مأرب، شمال شرق اليمن.

و أشار إلى أن تجميد العمليات جاء بعد تحقيق تقدم على تخوم المدينة.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

و دعا في مؤتمر صحفي للفريق، عقد اليوم الخميس 27 فبرائر/شباط 2020، دعا فيه البخيتي، الطرف الآخر، إلى فتح طريق مأرب – صنعاء، القادم من مديرية نهم، و تشغيل محطة مأرب الغازية.

و طالب بالتعامل مع ثروات النفط و الغاز كحق للشعب اليمني دون تمييز.