شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تعلن تجميد العمليات العسكرية باتجاه مأرب وتوجه دعوة بشأن الطريق والكهرباء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق باسم فريق المصالحة بصنعاء، محمد البخيتي، إنه تم تجميد العمليات العسكرية من قبل قوات حكومة الانقاذ، بخصوص اقتحام مدينة مأرب، شمال شرق اليمن.
و أشار إلى أن تجميد العمليات جاء بعد تحقيق تقدم على تخوم المدينة.
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و دعا في مؤتمر صحفي للفريق، عقد اليوم الخميس 27 فبرائر/شباط 2020، دعا فيه البخيتي، الطرف الآخر، إلى فتح طريق مأرب – صنعاء، القادم من مديرية نهم، و تشغيل محطة مأرب الغازية.
و طالب بالتعامل مع ثروات النفط و الغاز كحق للشعب اليمني دون تمييز.
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