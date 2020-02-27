شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجمة سعودية تثير ضجة عارمة بفيديو " وهي مستلقيةوعارية على السرير نومها..(فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن متابعو وجمهور الفنانة السعودية هند القحطاني عن غضبهم وانتقادهم لظهور فنانتهم نجمة وسائل التواصل شبه عارية.

وعبر بعضهم عن صدمة كبيرة، بعد أن نشرت فيديو لها تظهر فيه من غرفة نومها.

وتظهر القحطاني في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستلقية في السرير وتغطي جسمها بشرشف شفاف، وعبرت عن تعبها، وقالت إنها ترغب بشدة أن تنام بعد يوم متعب قضته في الخارج.

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وتتعرض القحطاني لعدد كبير من الانتقادات بسبب تصرفاتها التي يصفها البعض بالمغايرة للمجتمع في المملكة العربية السعودية بشكل عام، لكن البعض يرى فيها تعبيرا عن تحرر الفتاة السعودية، التي تمثل مستقبل المرأة في المملكة.