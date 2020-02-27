شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يكشفون "سر" تدمير الدفاعات الجوية اليمنية,ليس مقاتلات التحالف ولا اشعالهم حروب عبثية قضت على الاخضر واليابس ..اذا " من ؟ومتى ؟وكيف ؟" في سياق التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 05:31 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

زعمت مليشيات الحوثيين اليوم الخميس بأن امريكا تقف خلف تدمير الدفاعات الجوية اليمنية ابان حكم الراحل علي عبدالله صالح عندما طلبت منه بتدميرها خوفا من وصولها الى عناصر القاعدة.

وحسب مصدر امني في وزارة الداخلية الخاضعة لمليشيات الحوثيين لوكالة "سبأ" بنسختها الحوثية ان امريكا بدأت بجمع الدفاعات الجوية واتلافها سنة 2004 بتعاون مع عمار محمد عبدالله صالح رئيس جهاز الامن القومي حين ذاك.

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وقالت الوكالة ان عمار صالح تولى رئاسة جهاز الامن القومي بإيعاز من امريكا من اجل تدمير منظومة الدفاعات الجوية اليمنية وفي تناقض للحوثيين زعموا بأن عمار صالح اجرى مفاوضات مع وزارة الدفاع اليمنية من اجل تسليم الدفاعات الجوية لكنها رفضت تسليمها.

وقال المصدر الحوثي الذي يتعمد بتشويه صورة الراحل "صالح" بطرق مختلفة واساليب متنوعة بأن الرئيس صالح قام بتدمير كل منظومة الدفاعات الجوية والصواريخ التي كانت تمتلكها اليمن وتم تفجير آلاف الصواريخ المختلفة والبطاريات الجوية بمحافظة مأرب على مرحلتين الاولي في 2005 والمرحلة الثانية في 2009 وزعمت ان هناك تسجيل فيديو يوثق ذلك.

وتعمد مليشيات الحوثيين بين فترة واخرى بتلفيق التهم الى رموز النظام السابق، متناسين كلمة الراحل "مخزون صالح يعجبك" الذي كشف فيها عن امتلاك اليمن الآلاف من الصواريخ والاسلحة.

