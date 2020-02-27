شاهد:الفنانة أسيل عمران شقيقة مذيعة MBC .. تثير استياء الجماهير في السعودية بسبب إطلالتها الجريئة بـ‘‘فستان مكشوف‘‘ (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة أسيل عمران، في إطلالة أنيقة بفستان أزرق مكشوف الكتفين والصدر، خلال حضورها حفل إطلاق مجموعة Bvlgari الجديدة في اللوفر في أبو ظبي.
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وارتدت عمران على الفستان قلادة بتصميم مميز من مجموعة المجوهرات الجديدة Jannah التي أطلقتها العلامة، مع تسريحة ذيل الحصان المنخفض، معتمدة مكياجاً ارتكز على العيون السموكي والروج الحيادي.
وشاركت أسيل عمران، الصور مع متابعيها عبر انستغرام، وهو ما أثار إعجاب عدد من متابعيها وانتقادات البعض ممن وصفوا إطلالتها بـ«الجريئة».
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