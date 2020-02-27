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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو مرعب" نهاية صادمة ... هل رأيت أفعى الكوبرا وهي تموت؟؟
قام رجلا إنقاذ بتحرير أفعى كوبرا بعد أن علق رأسها في علبة بيرة في شرق الهند يوم السبت، بحسب ما يظهره الفيديو أعلاه.
وكان أحد الساكنين في مقاطعة مايورباني قد اتصل بالمسؤولين وأبلغهم بأنه رأى ثعباناً عالقاً في العلبة، فحضر شخصان على الفور وقاما بتحريرها عبر تقطيع فتحت العلبة بالسكين.
جديد اب برس
وتشتهر مقاطعة مايورباني الهندية الشرقية بالغابات وبثروتها البيئية، ويتنشر فيها هذا النوع من ثعابين الكوبرا، شديدة السمومة، التي تعرف بالكوبرا الهندية. وكان الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة صنف الكوبرا الهندية في خانة الزواحف المهددة بالانقراض بسبب العمران الذي يهدد المناطق حيث تنتشر الأفاعي العملاقة.
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