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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : تدمير الدفاعات الجوية اليمنية ... داخلية الحوثيين تكشف عن الجهات الضالعة بالصوت والصورة
نقلتآ وكالة"سبأ" الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين قبل قليل، تصريح لما أسمته مصدر مسؤول في وزارة الداخليةآ الغير معترف بها دوليا،آ بأنها ستكشف عن الجهات التي تقف خلف تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية.
واضافت بانها ستوزع على وسائل الاعلام معلومات سرية بالصوت والصورة في وقت لاحق.
جديد اب برس
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