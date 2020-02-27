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عدن - ياسمين التهامي - حتى لو كانت تأشيرة الخروج والعودة سليمة واقامته نظامية وسارية المفعول ... السلطات السعودية تقصم ظهر المغتربين اليمنيين وتمنع عودتهم الى الاراضي السعودية

سيصبح من المستحيل على اي مغترب يمني العودة ودخول الاراضي السعودية بعد ان قررت السلطات السعودية اغلاق كافة منافذها خشية من فيروس كورونا القاتل .

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أن الجهات الصحية في المملكة اتخذت أعلى المعايير الاحترازية، والإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى بلاد الحرمين.

وفي بيان نشره حساب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزراة الخارجية، "تتابع المملكة عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".

جديد اب برس

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وشدد البيان على أنه، استكمالا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

1. تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا.

2. تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

3. تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة. واستثنت المملكة العربية السعودية فقط المواطنين السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.