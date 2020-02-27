شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة" اصابة فنان خليجي بـ فيروس كورونا وتم احتجازة ... لن تصدق من هو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "صورة" اصابة فنان خليجي بـ فيروس كورونا وتم احتجازة ... لن تصدق من هو
دخل فنان كويتي معروف الحجر الصحي بعد عودته من رحلة إلى إيران، المسبب الاول لإنتشار فيروس كورونا في دولة الكويت، التي بدورها أوقفت جميع الرحلات القادمة و المتجهة إلى إيران.
فقد عاد الفنان الكويتي عبدالله بوشهري إلى بلاده الكويت قادمًا من إيران، حيث استقر في الحجر الصحي الذي دشنته الكويت في أحد الفنادق في منطقة الفحيحيل جنوب البلاد لبدء أيام العزل والتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس ”كورونا“.
جديد اب برس
ووفقًا لحساب ”المجلس“ المعني بأخبار الكويت الذي نشر أول صورة للفنان الكويتي عبر موقع ”تويتر“، وكان مرتديًا ”كمامة“ ويتحدث في هاتفه النقال.
وكتب الحساب تعليقًا على الصورة جاء فيه: ”الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من #ايران“.
كانت هذه تفاصيل خبر "صورة" اصابة فنان خليجي بـ فيروس كورونا وتم احتجازة ... لن تصدق من هو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.