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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" اصابة فنان خليجي بـ فيروس كورونا وتم احتجازة ... لن تصدق من هو

دخل فنان كويتي معروف الحجر الصحي بعد عودته من رحلة إلى إيران، المسبب الاول لإنتشار فيروس كورونا في دولة الكويت، التي بدورها أوقفت جميع الرحلات القادمة و المتجهة إلى إيران.

فقد عاد الفنان الكويتي عبدالله بوشهري إلى بلاده الكويت قادمًا من إيران، حيث استقر في الحجر الصحي الذي دشنته الكويت في أحد الفنادق في منطقة الفحيحيل جنوب البلاد لبدء أيام العزل والتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس ”كورونا“.

جديد اب برس

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ووفقًا لحساب ”المجلس“ المعني بأخبار الكويت الذي نشر أول صورة للفنان الكويتي عبر موقع ”تويتر“، وكان مرتديًا ”كمامة“ ويتحدث في هاتفه النقال.

وكتب الحساب تعليقًا على الصورة جاء فيه: ”الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من #ايران“.