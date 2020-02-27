شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة" توقف برنامجه الشهير لأول مرة منذ انطلاقه ... أنباء بإصابة أشهر فناني اليمن الساخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "صورة" توقف برنامجه الشهير لأول مرة منذ انطلاقه ... أنباء بإصابة أشهر فناني اليمن الساخرين
قالت مصادر إعلامية، إن الفنان اليمني الساخر، محمد الاضرعي، طريح الفراش ، جراء تعرضه لإصابة في إحدى قدميه.
واضافت المصادر، ان الأضرعي أصيب بكسور في قدمه، مشيرة إلى ان برنامجه التلفزيوني الساخر "غاغة" مهدد ولاول مرة منذ انطلاقه قبل عدة سنوات، بالتوقف لموسم رمضان القادم نتيجة لهذه الاصابة.
جديد اب برس
ويعد محمد الأضرعي أشهر الفنانين اليمنيين الساخرين ، ومن أبرز اعلاميي البلد ، الذين يواجهون مليشيا الحوثي الإنقلابية إعلاميا، واستطاع أن يعري المليشيات فكريا ويفضح اكاذيبها.
وغادر الأضرعي اليمن إلى السعودية، وذلك بعد ان تعرض للكثير من الاعتداءات والتعسفات من قبل جماعة الحوثي ، بعد انقلابها على الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري ..
كانت هذه تفاصيل خبر "صورة" توقف برنامجه الشهير لأول مرة منذ انطلاقه ... أنباء بإصابة أشهر فناني اليمن الساخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.