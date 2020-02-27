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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" توقف برنامجه الشهير لأول مرة منذ انطلاقه ... أنباء بإصابة أشهر فناني اليمن الساخرين

قالت مصادر إعلامية، إن الفنان اليمني الساخر، محمد الاضرعي، طريح الفراش ، جراء تعرضه لإصابة في إحدى قدميه.

واضافت المصادر، ان الأضرعي أصيب بكسور في قدمه، مشيرة إلى ان برنامجه التلفزيوني الساخر "غاغة" مهدد ولاول مرة منذ انطلاقه قبل عدة سنوات، بالتوقف لموسم رمضان القادم نتيجة لهذه الاصابة.

جديد اب برس

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ويعد محمد الأضرعي أشهر الفنانين اليمنيين الساخرين ، ومن أبرز اعلاميي البلد ، الذين يواجهون مليشيا الحوثي الإنقلابية إعلاميا، واستطاع أن يعري المليشيات فكريا ويفضح اكاذيبها.

وغادر الأضرعي اليمن إلى السعودية، وذلك بعد ان تعرض للكثير من الاعتداءات والتعسفات من قبل جماعة الحوثي ، بعد انقلابها على الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري ..