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عدن - ياسمين التهامي - (فيديو صادم)عندما أوشك على افتراسها حدثت المفاجأة التي قلبت الامور رأسًا على عقب ... أسد يهاجم إمرأة تصلي

هاجم أسد مفترس سيدة مسلمة في احدى الدول الافريقية اثناء أدائها للصلاة ، بحسب ما ذكرة مقطع فيديو متداول على اليوتيوب . واتخذت السيدة مكان بعيد في إحدى الغابات لأداء الصلاة ، لكنها شاهد اسد يقترب منها بشكل مفاجئ ، وبعد حوار مع نفسها قررت ان تواصل الصلاة مستعينة بالله ومتوكلة عليه . جديد اب برس Advertisements وقد استمر الاسد بالاقتراب من السيدة وهي مازالت تصلي ، وعندما اوشك على الوصول إليها تفاجئت بصوت "رصاصة" ، وفوجئت عندما شاهدت الأسد قد سقط بجوارها مضرجا بدمائة . وعند انتهائها من الصلاة ، وبحثها عن مصدر الرصاصة التي اصابت الأسد ، وجدت صيادا كان يراقبها من بعيد واطلق النار على الأسد عندما شاهدة يتوجه نحوها لافتراسها .

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