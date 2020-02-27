شكرا لبحثكم عن خبر وزير النقل اليمني يُعلق على قرار مجلس الأمن الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق وزير النقل في الحكومة الشرعية (المعترف بها دوليا)، صالح الجبواني، اليوم الاربعاء، على قرار مجلس الأمن الدولي2251 الذي اصدره، يوم امس الثلاثاء، الذي ينص على تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.

وقال الجبواني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "أكد قرار مجلس الأمن رقم 2251 الذي صدر بالأمس أن المجتمع الدولي مع وحدة اليمن وسيادته وسلامته الإقليمية وأن مستقبل

اليمن مرتبط بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

وتابع قائلا: "كم يدبج الجهلة من سيناريوهات ويختلقون أوهام والحقيقة أن لا حقيقة غير الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة"، متعجبا بالقول: "أفهمتم الرسالة؟!".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا، وحصل القرار على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

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وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي

تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير (شباط) 2021".

بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس (آذار) من العام نفسه.

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

المصدر: الحرف28