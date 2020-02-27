شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. تفجير فندق سياحي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدف مسلحين مجهولين بقنبلة يدوية فندق الباشا بدار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن. وقال مصدر محلي ان مسلحين مجهولين قاموا صباح اليوم برمى قنبلة يدوية الى صالة الاستقبال في فندق الباشا المملوك لاحد ابناء منطقة يافع.وحتي اللحظة لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها الانفجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تفجير فندق سياحي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.