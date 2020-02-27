المليشيا تدفن 16 من مسلحيها في مقبرة جماعية بصنعاء "أسماء"

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون قائمة أسماء لعناصر أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على دفن جثثهم في مقبرة جماعية، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا. وأكدوا أن مليشيا الحوثي قامت بدفنهم في مقبرة جماعية في جبل مصلوب، بمديرية نهم، شرقي صنعاء، بطريقة وصفوها بـ"البشعة". وتضمنت قائمة الأسماء: 1. محمد على التام - عمران 2. على طاهر الغضراني غضران- بني حشيش 3. على صالح دويس- بني حشيش 4. يحيى يوسف الاحمدي 5. ‏مشتاق صالح الوديدي- بني مطر 6. أيوب الكبسي -صنعاء 7. محمد غالب الصلاحي- اب Advertisements 8. ثامر محمد -الاصبحي- صنعاء 9. قناف على يحيى- همدان 10. أحمد صالح القحمي- عمران 11. مصطفي علي القحوم - عمران 12. نبيل خالد القحوم - عمران 13. ‏علي علي الرزامي- صعدة 14. غالب خالد المراني- صعدة 15. توفيق محمد المراني 16. علي علي صالح الشامي - صنعاء وتوقعت مصادر أن تكون مليشيا الحوثي قد أقدمت على إنشاء المقابر الجماعية بسبب كثرة أعداد القتلى وتخوفها من تدفقهم إلى مقابر المدن والقرى في ظل الاستياء الشعبي الكبير جراء التغرير بأبنائهم واختطاف بعضهم والزج بهم في حروبهم العبثية.

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