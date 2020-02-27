شكرا لبحثكم عن خبر لحج : اجتماع دوري للهيئة التنفيذية لانتقالي مديرية كرش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من مقرها الدائم في م/ كرش وفي صباح يومنا الإربعاء الموافق 2020/2/26م عقدت الهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي مديرية كرش إجتماعها الدوري لشهر فبراير للعام 2020م برئاسة الاستاذ/هارون مقبل الصمه الحميدي رئيس القيادة المحلية للانتقالي بالمديرية .

ووقفة امام اهم القضايا وهي تفعيل أدى دور الإدارات بالمديرية وكذا دور المراكز المحلية وامام وضع التربية في المديرية وكذا التوسعة في القيادة المحلية للمديرية وامام قضايا أخرى.

افتتح الاخ رئيس القيادة المحلية بالمديرية الاجتماع وتطرق الى اخر المستجدات في الجنوب في ظل المرحلة الهامة بعد اتفاقية الرياض .

حيث شكر الحاضرين في هذه الدورة وقال ان قيادة المحافظة تطالبنا بالعمل وكذا الحضور اليومي للدوام في المقر ورفع التقارير اليوميه ووضع الخطط والتواصل بالإدارات ألمقابله لكم في المحافظة كذلك عليكم رص الصفوف وفضح القوى التي تريد التأجيج بين أوساطنا وبالذات التسجيلات الاخيره التابع للشرعية والإصلاح مؤخراً.

وعلى الاخوة في المراكز ان يؤدوا عملهم التنظيمي وفق اللوائح المنظمة للمجلس وان يلعبوا الدور الفعال بين اوساط أعضائهم في الإحياء والوحدات السكنية في نشر كل مستجدات الجنوب فيما يتعلق بنشاط المجلس.

ثم تم مناقشة جدول اجتماعهم وخرج الاجتماع بقرارات عديدة اهمها :

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تشيد الهيئة التنفيذية بالاخ المحامي رمزي الشعيبي رئيس القيادة المحلية للانتقالي محافظة لحج على زيارته وتفقده للصفوف الاماميه لجبهة كرش وكذا زيارته لمقر القيادة المحلية للانتقالي مديرية كرش

تؤيد القيادة المحلية للانتقالي قرار المدير العام للمديرية بالنسبة لتغير أسماء المدارس وعلى مدراء المدارس تنفيذ القرار.

تقر الهيئة التنفيذية التوسعة لاعضاء القيادة المحلية التي تم تسجيلهم وعددهم 50عضو ورفعهم الى القيادة المحلية بالمحافظة والمصادقة عليهم.

ليصبح عدد القيادة المحلية بالمديرية 101عضوا وفق توجيهات الامانه ألعامه.

وخلال المناقشه حول وضع التربية اتخذه القيادة المحلية التوصية الاتيه:

ترى الهيئة التنفيذية بانه على ادارة التربية بالمحافظة وكذا المدير العام للمديرية بإلزام ادارة التربية والتعليم في المديرية بفتح مكتب التربية والتعليم بعاصمة المديرية كرش وتلزم الاخوه رؤساء الأقسام في تأدية واجبهم اليومي وكذا استقبال شكاوي المواطنين وعلى كل قسم ان يؤدي مهامه اليومية دون تدخل اي قسم بمهام القسم الأخر والعمل وفق النظم التربوية المطلوبة.

كما اتخذت الهيئة التنفيذية عدة قرارات داخليه تهدف الى الارتقاء بمهامها العملية والتنظيمية أليوميه.