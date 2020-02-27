شكرا لبحثكم عن خبر الضالع.. تجدد المواجهات غرب قعطبة ومدفعية الجيش تستهدف تجمعات حوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران في جبهات الفاخر والجب غرب قعطبة بمحافظة الضالع.

وتركزت الاشتباكات وفقاً لمصدر عسكري، في مرخزة والفاخر والجب وصُبيرة وحبيل العبدي، وسقوط على اثرها قتلى وجرحى في استهداف مدفعية الجيش لتجمعات وآليات لميليشيات الحوثي.

وفي جبهة مريس أكد مصدر عسكري في اللواء ثلاثة وثمانين مدفعية، مصرع ثلاثة حوثيين وأصيب أخرون برصاص الجيش شمال الجبهة.