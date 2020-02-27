شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري: لا سيطرة لقوات الانتقالي على المجمع الحكومي في أحور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى قائد اللواء 111 مشاه بمديرية أحور التابعة لمحافظة ابين العميد محمد احمد ملهم أي سيطرة لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على المجمع الحكومي في المديرية.

وقال ملهم إن القوات الحكومية هي من تسيطر على مقر المجمع وليس قوات الحزام.

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وأضاف قائد اللواء 111 مشاه بمديرية أحور أن قواته تبسط سيطرتها على مقر اللواء والمقار الحكومية في المديرية .

واندلعت اشتباكات مع قوات الأمن الخاص التابعة للحكومة، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، في منطقة حناذ غرب مدينة أحور.

ونشبت المواجهات بحسب مصدر محلي بعد أن اعترضت قوة من الحزام الأمني تتمركز في منطقة "حناذ" رتلاً عسكريا تابعاً لقوات الأمن الخاص كان في طريقه إلى منطقة شقرة الساحلية التي تتمركز فيها قوات حكومية.