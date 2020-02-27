شكرا لبحثكم عن خبر فيروس جديد يضرب محافظة تعز وأكثر من 150 ضحية حتى الآن ومصادر تقول أنه دخل عبر منظمة دولية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفق أكثر من 150 رأس من الماشية، خلال الأيام الماضية، بسبب مرض الطاعون الفيروسي في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز.

وكشفت مصادر محلية أن أغلب المواشي النافقة كانت قد وزعت للمواطنين من إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، (منظمة غدق للتنمية) ، قبل أشهر ضمن مشروع دعم الأسر المتأثرة بانعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت المصادر أن الماشية نفقت نتيجة إصابتها بالطاعون الفيروسي في مناطق الأعبوس، ظبي، الأشعب، الحباترة، والعدنة بالإضافة إلى مناطق أخرى في مديرية حيفان.

وأشارت إلى أن المواشي المقدمة من هذه منظمة “غدق” نقلت الطاعون الفيروسي إلى المواشي التي كان يتمكلها المواطنين، الأمر الذي جعل المواطنين في حيفان وبقية مديريات جنوبي تعز يتخوفون من تزايد انتشار الطاعون بفعل غياب الجهات الصحية والبيطرية.