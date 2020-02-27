شكرا لبحثكم عن خبر المعادلة تنقلب كليا في الجوف لصالح القوات الحكومية ..دحر الميليشيا يتواصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسطر القوات الحكومية ملحمة بطولية في محافظة الجوف واستطاعت خلال بضعة ايام من كسر المعادلة لصالحها ، و شهدت جبهات القتال في المحافظة اليوم الاربعاء، مواجهات شرسة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، وسط استمرار القوات الحكومية بمهاجمة مواقع الحوثيين وكبح تسللاتهم.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا على مواقع للحوثيين في جبهة "المحزمات" واستطاعت إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين على المستويين المادي والبشري.

وفي محيط جبال الساقية الواقعة غربي الجوف، تصدت وحدات من القوات الحكومية لمحاولة تسلل حوثية، انتهت بتكبيد الحوثيين خسائر واجبارهم على الفرار.

مقاتلات التحالف بدورها ساندت المقاتلين على الأرض من خلال سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع وتحركات المليشيا، وآلياتها العسكرية.

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