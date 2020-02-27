شكرا لبحثكم عن خبر يبداء غدا ..الامم المتحدة تكشف عن رعايتها لاجتماع يمني خاص لهذا الهدف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، عن استضافة اجتماع تشاوري لمجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في العاصمة الأردنية عمان. وقال المكتب، إن الاجتماع الذي يعقد بين السادس والعشرين والسابع والعشرين من شباط/فبراير، سوف يبحث طرق استئناف العملية السياسية. ويعمل مارتن غريفيث على حشد التأييد والضغوط نحو انعقاد مسار مفاوضات تحت سقف وعنوان الحل الشامل بتجاوز عقبة تنفيذ اتفاق الحديدة. وبحسب المكتب، "يحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة." وأضاف: "سوف يتركز النقاش حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن."

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