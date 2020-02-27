شكرا لبحثكم عن خبر هزيمة منكرة للميلشيا الحوثي بعد هجوم كبير على اهم مواقع القوات الحكومية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تستميت الميلشيا الحوثية بقوة وتدفع بتعزيزات متواصلة بغية استعادة اهم موقع عسكري في الضالع سيطرت عليه القوات المشتركة والتي كسرت هجوماً حوثياً واسعاً من محورين، نحو معسكر الجب الاستراتيجي، فيما استهدفت مدفعيتها تجمعات للمليشيا بعدة محاور، شمال غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن. وشنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، هجوماً من المحور الجنوبي لمنطقة صبيرة باتجاه محيط معسكر الجُب الشمالي، والآخر من المحور الغربي، باتجاه وادي صبيرة ومرخزة وحبيل الدهنة. وأكد مصدر عسكري ميداني، أن وحدات القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، تمكَّنت من كسر هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي، في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، نحو معسكر الجُب الاستراتيجي، وحبيل الدهنة، جنوب غربي مدينة الفاخر، جنوب غربي مديرية قعطبة. وأوضح، أن مواجهات عنيفة، دارت بين الطرفين، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا. شهود عيان أكدوا أن طقمًا حوثياً غادر مؤخرة جبهة الجُب، محملاً بقتلى وجرحى حوثيين، واتجه نحو مدينة إب عبر خط القرين. ورجحوا أن ثلاثة عناصر حوثية قتلوا، فيما جرح أكثر من خمسة آخرين. وبحسب المركز الإعلامي للمقاومة، رصدت استطلاعات المشتركة والمقاومة، تحركات حوثية، تزامنت مع الهجوم، ما أدَّى إلى دخول مدفعية المشتركة خط المواجهة، واستهدفت تجمعين للمليشيا، كان الأول يتمركز شمالي منطقة صُبيرة، فيما الثاني تمركز داخل مدرسة المنطقة نفسها، بهدف تحويلها ثكنة عسكرية وهدفاً لمدفعية المشتركة. ووفق المصدر، أصابت مدفعية المشتركة هدفها الأول بدقة عالية مخلفة وراءها خسائر بشرية بين قتيل وجريح. في السياق، أكد قائد كتيبة المدفعية باللواء 33 مدرع، هيثم قاسم طاهر، أن وحدة المدفعية استهدفت مؤخرة المليشيا المتمركزة وسط حبيل السماعي بعدد من القذائف، حققت إصابات مباشرة، وأضاف، إن الاستهدافات المباغتة عملت على إرباك النسق الهجومي للمليشيا، وسهَّلت عملية كسرها. وأسفرت العملية عن مصرع عنصرين، فيما جرح آخرون، وسط خسائر فادحة في وقت سابق، أمس الثلاثاء، في جبهة باب غلق. يذكر أن المليشيا الحوثية مستمرة بتحشيداتها والدفع بتعزيزات بشرية بين الحين والآخر.