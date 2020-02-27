مستشفى المكلا للأمومة والطفولة تكرم العمال المثاليين بجميع دوائر المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

أقامت مستشفى المكلا للأمومة والطفولة حفلا تكريميا للعمال المثاليين بجميع دوائر المستشفى تقديرا لجهودهم في خدمة المرضى والمستشفى وتقديم الرعاية لهم وتسيير عمل المستشفى بشكل مثالي .



وفي الحفل أكدت الدكتورة ابها عبدالله باعويضان أن الكل مكرم نظير تفانهيم في خدمة المرضى المترددين على المستشفى وإنما تم تخصيص هذا التكريم لبعض منتسبي المستشفى لغرض تحفيز وتشجيع الآخرين لبذل المزيد من الجهود والرقي بالخدمات الصحية في المستشفى التي تشهد حاليا توسعة عدة أقسام فيها وتطوير وتحديث عدد آخر .

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وشكرت الدكتورة ابها جميع الموظفين والقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية مؤكدة أن المستشفى ستنظم حفل آخر بالتزامن مع عيد المرأة في مارس وعيد العمال في مايو القادمين سيتم فيه تكريم عدد من منتسبي المستشفى .

وبالتزامن تم تدشين العمل بجهاز الأشعة الرقمية في المستشفى المقدمة كدعم من الشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة .