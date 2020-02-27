شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير الإمارات لدى باريس: العلاقات الإماراتية الفرنسية عميقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال عمر غباش سفير دولة الإمارات لدى باريس، إن العلاقات بين الإمارات وفرنسا "متينة ومنتشرة على مجموعة من الأصعدة".



وأكد غباش أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإمارات تهدف إلى التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات وفي شتى المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الإمارات لدى باريس: العلاقات الإماراتية الفرنسية عميقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.