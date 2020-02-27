شكرا لمتابعة خبر عن وزير الاوقاف اليمني يعلن الغاء كافة تأشيرات العمرة والحج..ووزير الاوقاف المصري يباغت مليار مسلم برد ناري وعاجل بعد وقف العمرة من قبل السلطات السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير الاوقاف اليمني يعلن الغاء كافة تأشيرات العمرة والحج..ووزير الاوقاف المصري يباغت مليار مسلم برد ناري وعاجل بعد وقف العمرة من قبل السلطات السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاوقاف اليمني يعلن الغاء كافة تأشيرات العمرة والحج..ووزير الاوقاف المصري يباغت مليار مسلم برد ناري وعاجل بعد وقف العمرة من قبل السلطات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.