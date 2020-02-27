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صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودية عذراء تهرب من منزل والدها وتتوجه مباشرة الى المحكمة ...وعندما عرف القاضي قصتها اصابته صدمة كبيرة وبكى مثل الاطفال واصدر هذا الحكم الصارم

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