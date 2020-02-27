أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الخميس 27 فبراير/ شباط 2020:

- بعمليات نوعيَّة..كسر هجوم لمليشيات الحوثي بجبهة الجُبّ ـ صُبيرة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/462614 - محافظ المهرة يستعرض المشاريع السعودية وسبل التعاون المشترك في المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/462611 - صيدلاني يقتل فتاة بحقنة خاطئة في مديرية الريدة شرق حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/462609 - بالصور.. مسؤول بتعز يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية https://www.elyamnelaraby.com/462600 - البحسني يوقع على برتوكول تنفيذ عدد من المشاريع بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة https://www.elyamnelaraby.com/462599 - محافظ حضرموت يطلع على نتائج زيارة مسؤولة الحماية باليونيسف للمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/462598 - شاهد.. موجة غبار كثيفة تضرب وادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/462597 - ناشط سياسي يكشف خطر مليشيات حزب الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/462596 - هوس حوثي وتسخير كل إمكاناتها لتحقيق مشروع طائفي بالمدارس https://www.elyamnelaraby.com/462593 - عاجل..وزيرة الخارجية السويدية تصل العاصمة المؤقتة عدن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/462592 - محافظ حضرموت يوجه بالتعجيل بإعادة تأهيل إنارة ملعب بارادم بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/462587 - محافظ حضرموت يوقّع على عقدي حفر بئرين للمياه بمديرية غيل بن يمين https://www.elyamnelaraby.com/462586 - مراسل "الخليج 365": اغتيال مرافق مدير امن مديرية سيئون https://www.elyamnelaraby.com/462582 - مقتل أم ونجليها بانفجار أسطوانة غاز في العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/462581 - الأرصاد يحذر من موجة غبار شديدة تضرب عدداً من المحافظات https://www.elyamnelaraby.com/462580 - الضالع.. تجدد المواجهات غرب قعطبة واستهداف تجمعات حوثية https://www.elyamnelaraby.com/462578 - سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف مليشيا الحوثي غرب الجوف https://www.elyamnelaraby.com/462576 - على طريقة الأفلام.. حوثي يقتحم مدرسة غرب إب ويرتكب مجزرة بحق الطلاب والمعلمين https://www.elyamnelaraby.com/462575 - وزارة الأوقاف اليمنية تصدر بلاغا هاما بشأن إلغاء تأشيرات العمرة لهذا العام https://www.elyamnelaraby.com/462574 - قتلى وجرحى من الحوثيين جراء غارات بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/462573

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