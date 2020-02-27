شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحافظ البحسني يكشف "لليمن العربي" سبب توقف مطار الريان بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

قال محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، أن مطار الريان الدولي بالمكلا سيستأنف عنله خلال الفترة المقبلة.



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وقال المحافظ "لليمن العربي" : "إن الحكومة لم تشعر مصر والدول الاخرى ان مطار الريان بات جاهزا، وان الرحلات من الممكن ان تسير منه وجرت اعادة تأهيله مؤخرا".

وأكد محافظ حضرموت أن سبب التوقف ليس بسبب السلطة المحلية في المحافظة كما أنه ليس بسبب التحالف العربي، بل بسبب هفوة ادارية بسيطة سيتم التغلب عليها قريبا جدا".

وكان قد توقف مطار الريان الدولي عن العمل بعد تدشين اول رحلة عبره لجمهورية مصر العربية في نوفمبر 2019.