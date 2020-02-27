صيدلاني يقتل فتاة بحقنة خاطئة في مديرية الريدة شرق حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

تسبب خطأ طبي الأربعاء، بوفاة فتاة "15 عاماً"، في مدينة الريدة، شرقي حضرموت.



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وقالت مصادر محلية إن فتاة وحيدة أبويها تم نقلها إلى صيدلية خاصة في مدينة الريدة الشرقية لتلقي العلاج من حمى فيروسية فأعطاه الدكتور ( س. ع) إبرة تسببت بوفاتها على الفور.

من جانبه أوضح مدير الصحة بساحل حضرموت، رياض الجريري أن مكتب الصحة، وجه بالتحقيق في الحادثة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة.

وأكد الجريري أن جثة الفتاة تم التحفظ عليها في ثلاجة ابن سيناء، موضحاً أن الحالة وفق تقرير طبي من إدارة الصحة بمديرية الريدة وقصيعر وصلت إلى مستشفى الريدة الشرقية جثة هامدة من إحدى العيادات القريبة من المستشفى.