شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لطيفة باب الحارة تثير ضجة بكولون شفاف يظهر مفاتنها فى آخر اطلالة لها ! .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فاجأت النجمة السورية ليليا الاطرش والتي جسّدت شخصية لطيفة في مسلسل باب الحارة جمهورها بظهور جريء من خلال أحدث صورة نشرتها عبر حسابها في انستغرام .

وأطلت ليليا الأطرش على متابعيها بإطلالة وصفت بالجميلة والمميزة غير أن هناك من اعترض عليها واصفا اياها بالجريئة وخاصة انها تتعارض مع الصور المكرّسة بأذهان جمهورها بملابس البيئة الشامية عندما جسّدت دور لطيفة باب الحارة .

وارتدت ليليا الاطرش فستان أسود قصيرا وفيزون شفاف ووضعت ساقا فوق ساق ما عرّضها للانتقادات الا انها نالت اعجاب العديد من متابعيها الذين اشادوا بأناقتها وتميّزها .

وتعتبر لطيفة باب الحارة من نجوم الصف الاول في الدراما السورية ولطالما تميّزت بأداء الشخصيات التي علقت في أذهان جمهورها .

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