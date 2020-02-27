البحسني يوقع على برتوكول تنفيذ عدد من المشاريع بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا وقع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على تنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة بدولة الكويت .

Advertisements وتشمل هذه المشاريع التي تنفذها مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والإغاثية، تصنيع وتوريد قوارب صيد للمتضررين وترميم مدرستين في سيئون وشبام وتوزيع ماكينات خياطة و 2000 حقيبة مدرسية، وتنفيذ دورات ومشاريع تأهيلية للشباب. حضر التوقيع مدير مكتب مؤسسة استجابة م. سالم باوزير، ومدير الإدارات بالمؤسسة.

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