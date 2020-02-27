شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. موجة غبار كثيفة تضرب وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات اجتاحت موجة غبار واسعة وكثيفة، صباح الخميس، مرتفعات ووادي حضرموت.

وكانت جهات الطقس،قد حذرت من موجة غبار واسعة ستضرب حضرموت وشبوة أمس الأربعاء.. منبهة من ازدياد كثافتها اليوم الخميس . وحذرت جهات الطقس مرضى الربو من التعرض المباشر للموجة الغبارية، طالبة المواطنين توخي الحيطة والحذر. Advertisements

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