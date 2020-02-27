شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل..وزيرة الخارجية السويدية تصل العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات خاصة وصلت قبل قليل وزيرة الخارجية السويدية الى العاصمة عدن.

Advertisements وأفادت مصادر محلية تابعها "الخليج 365" وصول آن ليندي الى مطار عدن الدولي برفقة وفد سويدي كبير. وكان في استقبال الوزيرة محافظ عدن احمد سالمين.

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