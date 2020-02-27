محافظ حضرموت يوجه بالتعجيل بإعادة تأهيل إنارة ملعب بارادم بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

وجه محافظ حضرموت قائد المنقطة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت بإعادة تأهيل إنارة أبراج ملعب الفقيد بارادم بالمكلا .



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وأكد المحافظ خلال لقائه، اليوم بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالقطاع الشبابي والرياضي .

وشدد المحافظ على مدير إدارة الإنارة بمكتب الاشغال العامة بسرعة انجاز تأهيل إنارة بارادم ليتسنى للرياضيين ممارسة المباريات خلال الفترة المسائية في الصيف القادم .

واستمع المحافظ من مدير عام مكتب الشباب إلى تقرير تفصيلي عن نشاط المكتب للعام 2019م والخطة المقترحة للعام 2020م والتي تتضمن العديد من الانشطة والمنافسات الرياضية والدورات التأهيلية والمشاريع الرياضية التي تخدم القطاع الشبابي والرياضي، كما تتضمن تقديم الدعم الشهري للاتحادات والأندية الرياضية بإعداد دراسة لإنشاء مدرجات جديدة في الواجهة الجنوبية الشرقية لملعب بارادم لاستيعاب عدد أكبر من الجمهور الرياضي، كما شدد على سرعة إنزال المناقصة الخاصة بتعشيب ملعب الفقيد الشاحت بمدينة الشحر، والبدء بعد ذلك في انجاز المشروع وفقاً والدراسات الفنية، واعداً باستمرار الاهتمام بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية للأندية والمديريات بشكل تدريجي.