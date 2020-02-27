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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراسل "الخليج 365": اغتيال مرافق مدير امن مديرية سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
الخليج 365 - خاص
اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم، مرافق مدير امن مديرية سيئون العقيد جعفر بن كده وسط مدينة سيئون بوادي حضرموت.
وقال مصدر مسؤول لمراسل "الخليج 365" - نتحفظ عن ذكر اسمه - إن العملية وقعت صباح اليوم في سوق خضار سيئون ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حتى الآن.
وبحسب مصاد مطلعة فإن الجندي يدعى محمد صالح صويلح، وهو من ابناء محافظة ابين.
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