شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. تجدد المواجهات غرب قعطبة واستهداف تجمعات حوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الضالع - الخليج 365

دارت مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، ومليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران في جبهات الفاخر والجب غرب قعطبة بمحافظة الضالع.

Advertisements

وبحسب مصادر عسكرية، تركزت الاشتباكات، في مرخزة والفاخر والجب وصُبيرة وحبيل العبدي، وسقوط على اثرها قتلى وجرحى في استهداف مدفعية الجيش لتجمعات وآليات لميليشيات الحوثي.

وفي جبهة مريس أكد مصدر عسكري في اللواء ثلاثة وثمانين مدفعية، مصرع ثلاثة حوثيين وأصيب أخرون برصاص الجيش شمال الجبهة.