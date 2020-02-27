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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف مليشيا الحوثي غرب الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
الجوف - الخليج 365
اندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، في الجبهات الواقعة جنوب غرب الجوف.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية صدت هجوماً واسعاً على امتداد جبهات المحزمات وقويحش والمقاطع المحاذية لجبال يام.
وأضافت المصادر أن المليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى بالإضافة الى أسرى بينهم قيادات في صفوف المليشيات.
وشنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي.
وتشهد محافظة الجوف معارك عنيفة للشهر الثاني على التوالي تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.
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