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قتلى وجرحى من الحوثيين جراء غارات بالبيضاء

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البيضاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

قتلى وجرحى من الحوثيين جراء غارات بالبيضاء

البيضاء - الخليج 365

قتل وجرح عدد من عناصر الحوثي جراء غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

 

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حيث تشهد مواجهات متقطعة، بين الحين والآخر، في عدد من الجبهات القتالية.

 

وأفادت مصادر بشن مقاتلات التحالف، غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في قيفة بمديرية ولد ربيع؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

 

مؤكداً أن «الميليشيات الحوثية وكعادتها ردت على قصف التحالف بشنها قصفاً مدفعياً على قرية الخليج بمديرية الزاهر في آل حميقان»

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