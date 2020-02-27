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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيقاف إقامة صلاة الجمعة بمدن إيرانية بسبب انتشار "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
طهران - الخليج 365
ستتوقف صلاة الجمعة عن إقامتها بمدن إيرانية تجنباً لانتشار فيروس كورونا.
أعلن وزير الصحة الإيراني عن اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية بعد تزايد أعداد المصابين بكرونا، وجاء من أبرزها إيقاف إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشارا للفيروس.
كما أعلن الوزير الإيراني إغلاق كافة المؤسسات التعليمية وتعليق عملها دون أن يحدد مدة هذا التعليق، واختتمت الإجراءات بالإعلان عن فتح محاجر صحية في مختلف مدن البلاد؛ لجمع المصابين بكورونا ومحاصرة انتقال الفيروس خارج تلك المحاجر.
وكانت السلطات الإيرانية قد واجهت انتقادات دولية بسبب تكتمها عن حالات الإصابة بالفيروس الخطير، وتضارب المعلومات الصادرة منه حول أعداد المصابين والمتوفين جراء كورونا المستجد
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