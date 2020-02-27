شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خبر صادم...السعودية تتخذ قرارات مفاجئة تجاه اصحاب هذه المهن في جميع انحاء الممكلة"تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الحكومة السعودية انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل)، وذلك في الأول من شهر إبريل المقبل. ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. جديد "الخليج 365" Advertisements

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