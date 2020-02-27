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فيديو يحبس الانفاس.. اسد يلتهم "تمساح ضخم" اثنا نومه "وعندما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة الكبرى "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - عرضت جريدة ديلي ميل البريطانية مجموعة صور للمصور الأمريكي جاكوار لعملية صيد تماسيح من قبل أسد أمريكى ( بوما ) . 

وهم عبارة عن 10 صور لمراحل التخفى والهجوم والفتك بالفريسة . عملية التخفى والمراقبة قبل الهجوم على الفريسة السباحة عبر النهر للوصول للفريسة

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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السباحة بهدوء حتى لا يلاحظه التمساح 

التمساح مستلقى على الأرض مستمتع بحمام الشمس

هجوم الأسد مثل البرق ومفاجئة التمساح   القبض على رأس التمساح بأسنانة الحادة حتى لا يتحرك ويفلت منة

 التمساح يحاول التخلص من قبضة الأسد الأمريكى التمساح يتألم من شدة قبضة الأسد على رأسة الأسد يركب على فريستة ليوقفة حتى لا تهرب الفريسة إلى النهر  استسلم التمساح وأصبح الصياد فريسة 

فيما يلي فيديو لنمر الجاكور وهو يلتهم تمساح.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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