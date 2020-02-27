فيديو يحبس الانفاس.. اسد يلتهم "تمساح ضخم" اثنا نومه "وعندما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة الكبرى "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - عرضت جريدة ديلي ميل البريطانية مجموعة صور للمصور الأمريكي جاكوار لعملية صيد تماسيح من قبل أسد أمريكى ( بوما ) . وهم عبارة عن 10 صور لمراحل التخفى والهجوم والفتك بالفريسة . عملية التخفى والمراقبة قبل الهجوم على الفريسة السباحة عبر النهر للوصول للفريسة جديد "الخليج 365" Advertisements السباحة بهدوء حتى لا يلاحظه التمساح التمساح مستلقى على الأرض مستمتع بحمام الشمس هجوم الأسد مثل البرق ومفاجئة التمساح القبض على رأس التمساح بأسنانة الحادة حتى لا يتحرك ويفلت منة التمساح يحاول التخلص من قبضة الأسد الأمريكى التمساح يتألم من شدة قبضة الأسد على رأسة الأسد يركب على فريستة ليوقفة حتى لا تهرب الفريسة إلى النهر استسلم التمساح وأصبح الصياد فريسة فيما يلي فيديو لنمر الجاكور وهو يلتهم تمساح.

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