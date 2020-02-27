شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الإمارات تغلق مطاراتها أمام هذه الدوله ومؤشرات الانهيار تلوح بالأفق ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة الإمارات تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران، باستثناء طهران؛ بسبب انتشار مرض كورونا.

جديد "الخليج 365"

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وقالت الهيئة العامة للطيران المدني: “تعلق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها طائرات الركاب والشحن، اعتباراً من الثلاثاء (25|2) ولمدة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

وقال متحدث باسم مطارات دبي، إنه وفقاً للتوجيهات الواردة من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات فقد تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، باستثناء طهران، حتى إشعار آخر.

وأضاف أنه “سيحصل جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران على فحص حراري في المطار من قبل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار”.

وسيتسبب تعليق الطيران بأزمة اقتصادية جديدة للإمارات، التي سبق أن علقت الرحلات مع الصين بعد انتشار المرض؛ بسبب أن ملايين الزوار يأتون إليها من الصين وإيران.

وتعتبر حركة الطيران بين البلدين نشطة جداً، إذ توجد 200 رحلة طيران أسبوعية بين الإمارات وإيران، منها 50 رحلة أسبوعية بين طهران ودبي، وفق إحصاءات وزارة الخارجية الإيرانية.

وما يثير الذعر في أوساط المسؤولين تزايد احتمالات أن يؤثر انتشار الفيروس على فعاليات إكسبو دبي الذي سينطلق في أكتوبر المقبل إذ استثمرت دبي فيه عشرات مليارات الدراهم. ولكن يقول مراقبون إن تأجيل محتمل للإكسبو أفضل بكثير من انتشار المرض فيما لو انطلق المعرض بالفعل، عندها سيكون الإكسبو ليس فقط استثمارا خاسرا وإنما كارثيا على إمارة دبي تحديدا، على حد التقديرات الاقتصادية الفنية.