شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن.. الإعلان رسمياً من صنعاء عن خبر سار للجميع وتوجيهات رئاسية هامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألغت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية في حكومة صنعاء فرع ضرائب مدينة ذمار في إطار تنفيذ توجيهات المشير الركن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بإعفاء صغار المكلفين والمنشآت الصغيرة من الضرائب.

حيث قامت لجنة إلغاء وإقفال وتسليم فرع ضرائب مدينة ذمار بالاشتراك مع اللجنة المكلفة من الإدارة العامة لضرائب ذمار، باستلام الختم الرسمي للفرع والختومات المعمول بها في الفرع، واستلام كشف بعدد القوى العاملة.

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وبحسب وكالة الانباء اليمنية ” سبأ ” التابعة لحكومة صنعاء، فقد قامت اللجنة بجرد وتسليم الأثاث للجنة المكلفة من قبل المكتب وأمين المخزن، وجرد الخزينة المالية التابعة للفرع ومطابقة سجلات الخزينة اليومية بقسائم السداد نموذج (50/حسابات).

وتضمنت الإجراءات التي قامت بها اللجنة توريد المبالغ المحصلة للبنك المركزي وإقفال أعمال صندوق الفرع بصورة نهائية، وكذا إقفال جميع السجلات الرسمية والمساعدة المستخدمة بالفرع، بالإضافة إلى إعداد كشف بالأرصدة المتأخرة على مكلفي ضرائب الدخل (أرباح، مهن ، كسب عمل وغرامات) وجرد ملفات المكلفين بأرشيف الفرع.

وبلغ إجمالي الملفات التي تم تسليمها للإدارة العامة (7329) ملفاً شملت ملفات مصنفة حسب الأنشطة وملفات حفظ وأخرى قديمة وملفات تم تسليمها للفرع مسبقا وملفات فارغة وكذا ملفات مكلفين تم محاسبتهم من قبل الفرع.

وبحسب تقرير اللجنة، تم جرد وتسليم محتويات سكرتارية مدير الفرع وجرد المواد القرطاسية الموجودة لدى الفرع وكذا جرد وتسليم جميع السجلات المستخدمة والجديدة وتم إقفال سجلات الإدارة العامة (حصر- إقرارات – مراجعة- ربط) لشهر فبراير 2020م.

وكانت قد شكلت مصلحة الضرائب غرفة عمليات مركزية برئاسة المصلحة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في الخامس من يناير أثناء تدشين البرنامج الوطني للإنعاش والتعافي المرحلة الأولى 2020 بإعفاء صغار المكلفين والمنشآت الصغيرة من الضرائب.

حيث بدأت بتوجيه جميع المكاتب في أمانة العاصمة والمحافظات بالتوقف فورا عن أي مطالبات لصغار المكلفين وإيقاف جميع الإجراءات لحين إقرار مشروع التعديلات الذي عكف المختصين على إنجازه ورفعه خلال فترة زمنية قياسية، وتم وضع حملة إعلامية لإبلاغ جميع المكلفين ومخاطبتهم بإجراءات التعديل والإعفاء ورفع مشروع بإلغاء بعض الفروع في عدد من المحافظات كمرحلة أولى وهي الفروع المعنية بملفات صغار المكلفين.

وبناء عليه صدر قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2020 بإلغاء عدد من الفروع في محافظات اب وذمار وصعدة وشكلت اللجان من رئاسة المصلحة بالاشتراك مع مكاتبها بالمحافظات للتنفيذ.

ففي محافظة إب باشرت اللجان أعمالها برئاسة مدير عام الحصر والتسجيل بالمصلحة خالد السريحي ومدير مكتب الضرائب بمحافظة إب محمد سيف الفقيه.

حيث استمر العمل لمدة عشرة أيام شُكلت خلاها 12 لجنة فرعية لإغلاق ودمج فروع المكتب في مديرية المشنة والظهار الأولى والثانية حيث استكملت تحديد مواقف الملفات وجرد الأثاث والأجهزة وإغلاق الخزائن والدورة المستندية، وتم نقل 10 آلاف و27 ملف من ملفات صغار المكلفين وإعادة أرشفتها بالمكتب وعدد 98 موظفاً من الفروع مع الأثاث والأجهزة كالتالي:

إجمالي عدد الملفات: 10027

فرع ضرائب المشنة: 3583

فرع ضرائب الظهار الأولى: 4020

فرع ضرائب الظهار الثانية: 2424

إجمالي عدد الموظفين: 98

فرع ضرائب المشنة: 37

فرع ضرائب الظهار الأولى: 34

فرع ضرائب الظهار الثانية: 26.