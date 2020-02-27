شكرا لمتابعة خبر عن صدور أحكام مثيرة في قضية الأميرة هيا.. وحاكم دبي يسعى لإبقائها سريّة ومحكمة بريطانية توجه صفعة مؤلمة لـ”محمد بن راشد” (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمعت محكمة الاستئناف في لندن، ليوم امس الأربعاء، إلى أن أحكاما صدرت في أحدث مرحلة ضمن معركة قانونية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى طعن الشيخ محمد على نشر الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا الإنكليزية، وفق وكالة رويترز.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الصين تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في قطر والإمارات والسعودية في عام 2020 .. فيديو صادم

وردنا الان : مستجدات عاجلة ما الذي قام به التحالف بمختلف أسلحته في الجوف وعندما أقترب الجيش الوطني من حرف سفيان - عمران

عاجل بالفيديو : قوة عسكرية ضاربة باحدث الآليات والاسلحة تتوجه الى جبهات القتال المشتعل في الجوف (شاهد وتفاصيل)

مقتل قيادي حوثي من العيار الثقيل .. نفذ أخطر العمليات التي تهدد اليمنيين والمملكة (الاسم)

مصادر : تكشف عن توحيد البنك المركزي في العاصمةصنعاء وبنك عدن هذا الإسبوع ومصير العملة الوطنية الجديدة في الشمال

عاجل وفي غاية الخطورة : انفجار عنيف يهز ميناء محافظة المهرة يخلف قتلى وجرحى تابعين للتحالف العربي

وردنا الان : مصير السفير احمد علي عبدالله صالح في قرارات مجلس الأمن الجديدة (تفاصيل)

وردنا الان : تفاصيل أولية للمواجهات العنيفة التي اندلعت فجر اليوم بين قوات المجلس الانتقالي والجيش الوطني وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادي بارز

اغرب حالة مرضية..امرأة تتبول ولكنها لا تخرج البول بل يخرج منها هذه المادة المحرمة شرعا ( لن تصدق ماذا يخرج عندما تتبول هذه المرأة )

عاجل في غاية الخطورة : دولة عربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط ..تعرف على هذه الدولة وما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم

Advertisements

عاجل في غاية الخطورة : دولة عربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط ..تعرف على هذه الدولة وما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم

وردنا الان : القبض على 10 يمنيين في السعودية في تهمة خطيرة

شاهد بالفيديو أسد يباغت لبؤة شابة وعذراء ويهاجم عليها بينما كانت نائمة .. شاهد كيف تصرفت اللبؤة الشريفة .. هل حافظت على عذريتها؟

تطورات خطيرة في المهرة مهاجمة قوات الجيش وقتل عدد من الجنود واعتصام القبائل يتبرأ ويكشف الجاني هل يقود -باكريت- تمردا على ”الشرعية“ في المحافظة تفاصيل

صدور أحكام في قضية الأميرة هيا وقيل في المحكمة إن الأميرة هيا والوصي على الأطفال الذي عينته المحكمة يؤيدان نشر الأحكام، فيما يسعى حاكم دبي إلى إبقائها سرية وضمن حدود المحكمة، بحيث أنه قدم استئنافا لمنع نشر حكمين في معركته القضائية مع الأميرة هيا. ومنذ مايو الماضي بدأت المعركة القضائية بين الطرفين في المحكمة العليا بلندن أمام رئيس قسم الأسرة أندرو مكفارلين، حيث أكد الطرفان في يوليو الماضي أنها لا تتعلق بالطلاق أو الشؤون المالية ولكنها تقتصر على شؤون الوصاية على الأطفال.

ويستأنف حاكم دبي قرار مكفارلين الذي كان قد قرر منذ الشهر الماضي بوجوب نشر هذه الأحكام.

القاضي نيكولاس أندرهيل، نائب رئيس محكمة الاستئناف قال إن الطلب يتعلق بإجراءات الوصاية في المحكمة العليا والمتعلقة بالطفلين، مشيرا إلى أن الحكمين ربما يهمان الجمهور في مسائل تتجاوز حدود القضية في إجراءات الوصاية.

وأشار إلى أن بعض القضايا تتعلق بـ “الوضع الخاص” للأب باعتباره صاحب السيادة في دولة أجنبية.

وكان حاكم دبي قد طالب المحكمة بإعادة أولاده سريعا إلى دبي، في الوقت الذي طلبت الأميرة هيا “الوصاية وحماية أطفالها من زواج قسري ومنح التحرش في خطوة لحماية أطفالها من مضايقات وتهديدات”.

وبعد الجلسة، أصدرت الأميرة هيا والشيخ محمد بياناً، أكدا من خلاله أنّ الإجراءات أمام المحكمة “تتعلق برفاهية الطفلين، ولا تتعلق بالطلاق أو الشؤون المالية”، بحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

قضية الأميرة هيا بنت الحسين وحاكم دبي وتزوج الشيخ محمد (70 سنة)، وهو أيضاً نائب رئيس دولة الإمارات، الأميرة هيا بنت الحسين التي كانت عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004.

وكانت الأميرة هيا الزوجة السادسة لحاكم دبي منذ 2004، وهي ابنة الراحل العاهل الأردني الملك حسين، وأخت غير شقيقة للعاهل الحالي الملك عبدالله الثاني.

وغادرت الأميرة الأردنية دبي إلى ألمانيا أولاً، ومنها إلى المملكة المتحدة، وهي تسكن تحت حماية أمنية مشددة في منزل خلف أسوار باكنغهام، ورفعت دعوى طلاق في لندن، مقابل دعوى قضائية أخرى رفعها محامو حاكم دبي طلباً لحضانة الطفلين.