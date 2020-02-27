وردنا للتو : فلكي يمني يحذر المواطنين مما سيحدث خلال الساعات القادمة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - صدور أحكام مثيرة في قضية الأميرة هيا.. وحاكم دبي يسعى لإبقائها سريّة ومحكمة بريطانية توجه صفعة مؤلمة لـ”محمد بن راشد” (تفاصيل) عريس سعودي يكتشف بعد 7 أيام من الزفاف أن عروسه تم تبديلها بأختها والسبب صادم!.. وهكذا كانت نهايتها هذه الدولة العربية بعد وصول فيروس كورونا القاتل اليها والرعب يجتاح كل العائلات الشيخ سلطان العرادة يعترف بعجزه عن فعل اي شيء لمواجهة هذا الخطر..ودعوة عاجلة لأبناء مارب لترك منازلهم لأن هذا ما ينتظر مأرب خلال الساعات القادمة

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