شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عبدالله السدحان يتعرض لحادث مروري وهو متجه إلى الرياض..شاهد فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الفنان عبدالله السدحان عن تعرضه لحـادِث مروري خلال توجهه إلى العاصمة الرياض لبدء تصوير أحـداث مسلسله الكوميدي الجديد.
ونشر السدحان مقطع فيديو أظهر سيارته وهي محملة على “سطحة ” وعليها آثار اصطدام في الباب الأمامي جهة السائق
وكتب السدحان تغريدة عبر حسابه على “تويتر ” تعليقا على الحادث وقال ” الحمدلله على كل حال سالمين . من زود الوناسة ما أمدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز أول يوم تصوير الديك الأزرق، ليقدر الله ويأتي أحدهم ويقشني أنا و سيارتي ، لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف أم لا وحده رده . الأهم أنا بخير ومن معي تجنباً للإشاعة” .
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان عبدالله السدحان يتعرض لحادث مروري وهو متجه إلى الرياض..شاهد فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.