شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عبدالله السدحان يتعرض لحادث مروري وهو متجه إلى الرياض..شاهد فيديو والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف الفنان عبدالله السدحان عن تعرضه لحـادِث مروري خلال توجهه إلى العاصمة الرياض لبدء تصوير أحـداث مسلسله الكوميدي الجديد.

ونشر السدحان مقطع فيديو أظهر سيارته وهي محملة على “سطحة ” وعليها آثار اصطدام في الباب الأمامي جهة السائق

وكتب السدحان تغريدة عبر حسابه على “تويتر ” تعليقا على الحادث وقال ” الحمدلله على كل حال سالمين . من زود الوناسة ما أمدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز أول يوم تصوير الديك الأزرق، ليقدر الله ويأتي أحدهم ويقشني أنا و سيارتي ، لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف أم لا وحده رده . الأهم أنا بخير ومن معي تجنباً للإشاعة” .