شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جداً.. "الشخير" أثناء النوم مؤشر على الإصابة بمرض خطير !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة أن سماع صوت معين أثناء النوم قد يشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية، مشيرة إلى أن “الشخير” قد يدل ذلك على الاختناق أو انقطاع النفس النومي، الذي يحدث

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عندما يتوقف الشخص عن التنفس للحظات قصيرة عدة مرات في الليلة أثناء نوم، وتضع هذه الحالة ضغطا إضافيا على القلب ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وفي دراسة أجريت بالتعاون مع موقع ScienceDaily، تم وصف الشخير كونه علامة مبكرة على هذا الخطر الصحي القاتل، مؤكدة أن ” الشخير قد يكون أكثر من مصدر إزعاج شائع للنوم”، مشيرة إلى أنه حتى دون انقطاع النفس النومي، يسبب سماكة وتشوهات في الشريان السباتي، وهي مقدمة محتملة لتصلب الشرايين.

ووجدت الدراسة الجديدة التي قُدّمت في الاجتماع السنوي لجمعية الأشعة في أمريكا الشمالية أن انقطاع النفس النومي والشخير قد يؤديان إلى ضعف وظيفة القلب لدى النساء أكثر من الرجال

وأثبتت الدراسة أن انقطاع النفس النومى يخلق خطرا متزايدا يُضعف البطين الأيسر، ونادرا ما يُضعف البطين الأيمن في القلب.

وحذر خبراء الصحة من أن الشخير عامل خطر أكبر للسكتة الدماغية والنوبات القلبية من التدخين أو زيادة الوزن أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.