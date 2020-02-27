شكرا لقرائتكم خبر عن لفنانة شيرين عبدالوهاب ..تصدم جمهورها وتكشف عن إصابتها بهذا المرض الخطير..شاهد فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن إصابتها بمرض تليف الرحم الذي عانت منه خلال الفترة الماضية، وتسبب في اختفائها عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
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وقالت شيرين عبدالوهاب، في تصريحات تلفزيونية إنها ”خضعت لعملية جراحية كبيرة في منطقة البطن“، واصفة إياها بأنها مثل ”الولادة القيصرية“، موضحة أن هذه العملية تسبب في زيادة حجم منطقة البطن.
وبينت الفنانة المصرية أن وزنها تعرض للزيادة بشكل عام، مؤكدة أنها تتناول أدوية تتسبب في زيادة المياه في جسمها، إضافة إلى جلسات المساج ونظام غذائي محدد للعودة إلى وزنها الطبيعي.
يذكر أن شيرين غابت لفترة طويلة عن جمهورها تخطت الخمسة أشهر، ما أثار تكهنات لدى البعض وقتها بأنها ”حامل“ من زوجها حسام حبيب، قبل أن تخرج لأكثر من مرة وتنفي الأمر ثم تكشف لاحقا أن المرض هو السبب.
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