شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. السعودية تعليق مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - علّقت المملكة العربية السعودية لأول مرة الدخول إلى أراضيها لأداء مناسك “العمرة” وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وبحسب بيان للحكومة السعودية نشرته وكالة “واس” الرسمية ليلة الأربعاء، فإن تعلّيق الدخول إلى المملكة سيكون مؤقتًا، كما تم تعلّيق الدخول بالتأشيرات السياحية للأشخاص القادمين من الدول التي ينشر بها فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

هذه القرارات جاءت وفق المعايير التي حددتها الجهات الصحية المُختصة في المملكة السعودية.

كما علّقت السعودية استخدام “البطاقة الشخصية” لمواطنيها ومواطني الدول الخليجية من أجل التنقل بين دول مجلس التعاون.

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وأكدت الحكومة السعودية أن هذه الإقرارات “مؤقته”، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المُختصة.

وجدد المملكة دعمها الكامل للإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار “فيروس كورونا”.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية السعودية المواطنين بعدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).

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