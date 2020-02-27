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صنعاء - ياسمين الخيامي - امير الكويت يصعق كل الحكام العرب ويباغت الجميع بقرار تاريخي لم تجروء على فعله اية دولة خليجية..وسبب صدمة كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ( نص القرار )

2020/02/27 الساعة 10:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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