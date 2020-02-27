شكرا لمتابعة خبر عن صعقت زوجها وأخبرته بانه لا يمتلك ما يمتلكه الرجال...فجن جنونه وكانت ردة فعله كارثية..لكن المفاجئة الصادمة كانت في العمل الذي قام به طفلها دون علم والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صعقت زوجها وأخبرته بانه لا يمتلك ما يمتلكه الرجال...فجن جنونه وكانت ردة فعله كارثية..لكن المفاجئة الصادمة كانت في العمل الذي قام به طفلها دون علم والدته

2020/02/27 الساعة 09:52 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر صعقت زوجها وأخبرته بانه لا يمتلك ما يمتلكه الرجال...فجن جنونه وكانت ردة فعله كارثية..لكن المفاجئة الصادمة كانت في العمل الذي قام به طفلها دون علم والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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